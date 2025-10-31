A la découverte du Théâtre Blossac Théâtre Blossac Châtellerault

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault Vienne

Avec la médiatrce et la compagnie Brass Brouillon découvrez le Théâtre Blossac et laissez vous surprendre par des impromtus issus du répertoire classique. .

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine patrimoine@grand-chatellerault.fr

