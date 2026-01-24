A la découverte du Théâtre Blossac Théâtre Blossac Châtellerault

A la découverte du Théâtre Blossac

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault Vienne

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-21

2026-02-10 2026-02-17 2026-02-21 2026-02-24

Accompagné d’un guide conférencier laissez-vous guider dans le Théâtre Blossac au fil de son histoire, de son architecture et de ses décors. .

