A la découverte du Théâtre Blossac en famille Théâtre Blossac Châtellerault

A la découverte du Théâtre Blossac en famille

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault Vienne

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26

Lors de cette visite spécialement conçue pour les petits et les grands, ponctuée d’activités, vous découvrez, accompagnés d’un guide conférencier, le Théâtre Blossac. .

