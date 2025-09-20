À la découverte du théâtre et de ses métiers, un lieu emblématique du spectacle vivant Théâtre de Champagne Troyes

Limité à 15 personnes par groupe. Durée de la visite : 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Lieu emblématique du spectacle vivant, le Théâtre de Champagne vous invite à une immersion au cœur de son histoire et du processus de création artistique. Assistez à une répétition sur scène, découvrez les secrets des éclairages et des métiers du spectacle (régisseur, technicien lumière, machiniste, cintrier, etc.). Terminez la visite par une déambulation dans les loges, habituellement fermées au public.

Théâtre de Champagne Boulevard Gambetta, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Aube Grand Est +33325435500 Ancien cirque, le Théâtre de Champagne rayonne au cœur de la ville de Troyes et accueille des spectacles contemporains tous genres confondus (théâtre-comédie, humour, chanson, musiques, lyrique, enfants…) selon une programmation mise en place notamment par le Centre Culturel : la Maison du Boulanger. Parking et bus à proximité.

© Archives départementales Aube