À la découverte du verger, cueillette et dégustation de pommes Saveurs d’octobre La Gassun Herbignac

À la découverte du verger, cueillette et dégustation de pommes Saveurs d’octobre

La Gassun 183 route de Guérande Herbignac Loire-Atlantique

Début : 2025-10-29 10:00:00

fin : 2025-10-29 12:00:00

2025-10-29

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, notre partenaire les Vergers du Littoral vous propose une découverte du verger, cueillette et dégustation de pommes.

Une balade guidée par notre arboriculteur au cœur du verger pour comprendre les différentes étapes de la production fruitière. Une initiation pour les petits et grands, de l’arbre à l’assiette, avec une dégustation de nos différentes variétés de pommes.

Limité à 20 personnes

Informations :

Par téléphone au 02 40 24 34 44, par mail, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme.

Mais les Saveurs d’octobre, c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise ! .

La Gassun 183 route de Guérande Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 88 90 vergers.littoral@wanadoo.fr

