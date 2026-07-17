A la découverte du Vieil Ecotay, Vieil écotay, Écotay-l’Olme

Informations pratiques

A la découverte du Vieil Ecotay Samedi 19 septembre, 14h00 Vieil écotay Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Le conseil municipal, le conseil municipal des jeunes, les amis du Vieil Ecotay et la MJC du Montbrisonnais se sont réunis pour créer un jeu à destination des petits et des grands pour découvrir le Vieil Ecotay.

Venez participer à une enquête pour jouer tout en partant à la recherche des lieux emblématiques du Vieil Ecotay.

Gratuit

Buvette sur place

Vieil écotay 42600 Ecotay Écotay-l’Olme 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes voiture ou a pieds

Journées européennes du patrimoine

©Ministère de la culture