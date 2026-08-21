A la découverte du vignoble d’Ayze et du Gringet, Mairie d’Ayze, Ayse

Informations pratiques

A la découverte du vignoble d’Ayze et du Gringet Samedi 19 septembre, 08h30 Mairie d’Ayze Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

De 8:30 à 11:30 – À la découverte du vignoble d’Ayze et du Gringet

Partez à la rencontre du patrimoine viticole d’Ayze à travers une conférence et des échanges autour du Gringet, cépage emblématique du territoire. Découvrez l’histoire du vignoble, son évolution au fil du temps, les familles qui l’ont façonné et les paysages qui font aujourd’hui l’identité d’Ayze.

Accueil café, présentation de documents historiques et temps d’échange avec les acteurs du monde viticole.

De 13:30 à 17:30 – Randonnée patrimoniale au cœur du vignoble

Empruntez un parcours commenté à travers les paysages viticoles d’Ayze. Cette balade vous mènera à la découverte de points de vue remarquables, d’une maison viticole traditionnelle et de caves où vignerons et passionnés partageront l’histoire, les savoir-faire et les enjeux d’avenir du Gringet. Randonnée facile d’environ 6 à 7 km. Verre de l’amitié en clôture de la journée

Inscription à l’office de tourisme, engagement pour la journée complète

Mairie d’Ayze 3, route de Marignier 74130 Ayze Ayse 74130 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.tourisme-faucigny-glieres.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 97 38 37 »}]

De 8:30 à 11:30 – À la découverte du vignoble d’Ayze et du Gringet

©Faucignyglièrestourisme