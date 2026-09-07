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A la découverte du Village et de ses ruelles en colimaçon…, Office du Tourisme. Callian, Callian

dimanche 20 septembre 2026 · Office du Tourisme. Callian · Callian

A la découverte du Village et de ses ruelles en colimaçon…, Office du Tourisme. Callian, Callian

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office du Tourisme. Callian
Adresse
Château Goerg. Callian 83
Ville
83440 Callian
Département
Var
Tarif
gratuit, limité à 25 personnes

A la découverte du Village et de ses ruelles en colimaçon… Dimanche 20 septembre, 09h30 Office du Tourisme. Callian Var

gratuit, limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

A la découverte du Village et de ses ruelles en colimaçon… du Chateau Goerg à l’église classée Notre Dame de l’Assomption, en passant par la chapelle des Pénitents et le chateau médieval, suivie d’une petite dégustation de saveurs et savoir-faire locaux.

Office du Tourisme. Callian Château Goerg. Callian 83 Callian 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « callianaufildutempsassociation@gmail.com »}] Parking à proximité. Accès PMR
A la découverte du Village et de ses ruelles en colimaçon…

©J Béranger cafdt