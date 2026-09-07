A la découverte du Village et de ses ruelles en colimaçon…, Office du Tourisme. Callian, Callian

Informations pratiques

A la découverte du Village et de ses ruelles en colimaçon… Dimanche 20 septembre, 09h30 Office du Tourisme. Callian Var

gratuit, limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

A la découverte du Village et de ses ruelles en colimaçon… du Chateau Goerg à l’église classée Notre Dame de l’Assomption, en passant par la chapelle des Pénitents et le chateau médieval, suivie d’une petite dégustation de saveurs et savoir-faire locaux.

Office du Tourisme. Callian Château Goerg. Callian 83 Callian 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « callianaufildutempsassociation@gmail.com »}] Parking à proximité. Accès PMR

A la découverte du Village et de ses ruelles en colimaçon…

©J Béranger cafdt