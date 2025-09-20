À la découverte du vitrail contemporain Musée du vitrail Curzay-sur-Vonne

À la découverte du vitrail contemporain Musée du vitrail Curzay-sur-Vonne samedi 20 septembre 2025.

À la découverte du vitrail contemporain 20 et 21 septembre Musée du vitrail Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Venez découvrir l’exposition Tiffany d’Aujourd’hui !

Musée inscrit dans un patrimoine architectural singulier.

Visite du Musée : parcours permanent et exposition temporaire « Tiffany d’Aujourd’hui« .

Visite de l’atelier pédagogique : présentation du lieu et présentation des techniques vitrail.

Visite de l’Atelier vitrail In Vitraux Veritas de Serge Elphège. Découvrez dans ce même lieu la galerie d’exposition de l’Association Courants d’art.

Musée du vitrail 6 route de Sanxay, 86600 Curzay-sur-Vonne Curzay-sur-Vonne 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 01 19 65 http://musee-du-vitrail.com Lors de votre visite au musée du vitrail de Curzay-sur-Vonne dans le Grand Poitiers, vous aurez l’occasion d’admirer la collection du musée constituée de vitraux religieux et civils du XVe siècle à nos jours !

En plus de celle-ci, chaque année le musée propose une exposition temporaire mettant à l’honneur les créations d’artistes verriers contemporains. Divers ateliers, stages et animations sont également proposés tout au long de l’année.

L’atelier du musée est à la fois un lieu pédagogique où se déroulent les animations mais aussi un lieu qui accueille les professionnels autour d’événements sur la saison.

Venez découvrir l’exposition Tiffany d’Aujourd’hui !

© Musée du Vitrail – Lampe Pilly Wiggin #2, Gaëlle David