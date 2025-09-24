À la découverte du zéro déchet Galerie Zéro Déchet Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-24 14:00 – 17:00

Gratuit : non 5€ pour l'entrée à la Galerie Zéro Déchet et l'accès aux 3 ateliers Inscription conseillée ICI.À partir de 5 € pour l'entrée à la Galerie et l'accès aux 3 ateliers. En famille, Adulte, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Dans le cadre des 25 ans (programmation complète) d’Écopôle – le réseau de l’environnement, la Galerie du Zéro Déchet ouvre ses portes et propose 3 ateliers pour les petits et les grands.Au programme de 14 h à 17 h : Visite en autonomie de la Galerie du Zéro DéchetAtelier 1 : « Fabrication de contenants divers » avec différents objets du quotidien détournés, avec MacapiAtelier 2 : Atelier d’initiation au furoshiki avec l’Atelier du Furoshiki : découvrez cette technique japonaise de nouage du tissu. Vous apprendrez à créer toutes sortes de sacs sans couture et emballages cadeauxAtelier de fabrication de déodorant naturel avec Les Effets Papillons ! À la fin de l’atelier, vous repartirez avec votre création Inscription conseillée ICI.Accessible aux enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte. À partir de 5 € pour l’entrée à la Galerie et l’accès aux 3 ateliers.

0240485454 https://www.ecopole.org/25ans/#parcours