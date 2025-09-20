À la découverte d’un ancien palais comtal Ancien Palais des comtes de Champagne Chaumont

À la découverte d'un ancien palais comtal Samedi 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Ancien Palais des comtes de Champagne Haute-Marne

Carte d’identité obligatoire pour accéder à la partie judiciaire.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Assistez à une visite inédite d’un édifice unique de l’ancienne Champagne ! L’ancien palais des comtes de Champagne se dévoilera pour la première fois.

La visite commencera par une présentation des lieux, une description de la façade sur cour, et se poursuivra au rez-de-chaussée, qui accueille aujourd’hui le musée municipal.

La partie située à l’étage, dévolue à la justice depuis 800 ans, sera exceptionnellement ouverte pour l’occasion.

Ancien Palais des comtes de Champagne rue du Palais, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 03 25 30 60 00 https://www.ville-chaumont.fr/ [{« type »: « email », « value »: « patrimoine-paysage@ville-chaumont.fr »}] L’actuel palais de justice de Chaumont a été édifié par les comtes de Champagne dans le premier quart du XIIIᵉ siècle, au sein du château des seigneurs de Chaumont.

Il était destiné, en tant que palais comtal, à accueillir l’administration du bailliage (entité administrative et judiciaire créée vers 1227), qui gérait les 600 paroisses qui en relevaient.

Dernier palais des comtes de Champagne subsistant avec celui de Provins (sur cinq à l’origine), il conserve de remarquables vestiges du XIIIᵉ siècle, où la justice est rendue sans interruption depuis huit siècles !

Le rez-de-chaussée accueille, depuis les années 1960, le musée d’art et d’histoire de Chaumont. Parking du Palais de justice.

