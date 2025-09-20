À la découverte d’un atelier d’orgue Atelier du facteur d’orgue Wittenheim

À la découverte d’un atelier d’orgue 20 et 21 septembre Atelier du facteur d’orgue European Collectivity of Alsace

Nombre de visiteurs par créneau horaire : 10

Sur inscription au 06 12 83 89 74 ou par mail à bruno.helle@sfr.fr

Inscription sur place en fonction des disponibilités.

Durée : 1h

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Organisée par l’Association Art et Culture.

Le maître facteur d’orgues Michel Gaillard vous expliquera ses différentes activités – travail du bois, peausserie, tuyauterie, harmonisation, etc… .

Et dans son rôle d’organiste, il vous présentera un orgue et en proposera une démonstration.

L'atelier du facteur d'orgues, installé à quelques pas de la mairie de Wittenheim, en est encore à ses débuts, ce qui n'empêche pas ses artisans, Michel Gaillard et Bruno Helle en tête, de « turbiner », d'une restauration d'un orgue à une autre.

