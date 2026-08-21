A la découverte d’un château bien caché, Château du Rousset, Margerie-Chantagret

Informations pratiques

A la découverte d’un château bien caché 19 et 20 septembre Château du Rousset Loire

Gratuit / Prévoir des chaussures fermées type basket

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir un lieu magnifique authentique

Nous vous proposons de venir découvrir en visite libre un lieu rarement ouvert au public. Vous déambulerez au travers des différentes espaces; des panneaux explicatifs seront disséminés dans l’ensemble du château.

Vous complètrez votre visite par une montée à la tour (visite encadrée par groupe de 10 à 15 personnes maximum). Les propriétaires seront à vottre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Le dimanche des démonstrations de tirs à l’arc seront proposées par la section médivéle du CMTA (cetre montbrisonnais de tir à l’arc).

Nous vous attendons nombreux … A bientôt !

Château du Rousset 1077 Chemin de Gabeloux – 42560 Margerie Chantagret Margerie-Chantagret 42560 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0682267783 http://chateau-du-rousset.fr Accès en voiture / ̈Parking

Venez découvrir un château bien caché

©Mireille Busseuil