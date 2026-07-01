À la découverte d’un château et d’un jardin du XVIIIe siècle, Château, Donjeux

Informations pratiques

À la découverte d’un château et d’un jardin du XVIIIe siècle 19 et 20 septembre Château Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Perché sur un éperon rocheux, ce château classique du XVIIIe siècle a remplacé une forteresse médiévale, ancien fief des sires de Joinville. Découvrez son histoire, son architecture et les restaurations récentes, primées, lors d’une visite commentée au cœur d’un domaine conçu en harmonie avec son environnement.

Château Château de Donjeux, 52300 Donjeux Donjeux 52300 Haute-Marne Grand Est 06 80 10 89 08 Ce château et son parc du XVIIIe siècle ont récemment reçu le prix « Coup de cœur du jury » du Grand Trophée Dassault.

Surplombant la vallée du Rognon depuis 1755, ce majestueux édifice a été en grande partie détruit par un incendie en février 2000. Grâce à la famille Viney, il a été soigneusement restauré.

Les jardins du château ont reçu, en 2023, le Prix Bern de la Fondation du Patrimoine. Parking devant la grille

Perché sur un éperon rocheux, ce château classique du XVIIIe siècle a remplacé une forteresse médiévale, ancien fief des sires de Joinville. Découvrez son histoire, son architecture et les récentes,…

©Famille Viney