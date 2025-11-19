A la découverte d’un espace remarquable Anzême
A la découverte d’un espace remarquable Anzême mercredi 19 novembre 2025.
A la découverte d’un espace remarquable
Anzême Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19
fin : 2025-11-19
Date(s) :
2025-11-19
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de l’Agglo du Grand Guéret, le Conservatoire des Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine vous propose de découvrir les landes, les zones humides et les forêts.
Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo. .
Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 04 48 developpement.durable@agglo-grandgueret.fr
English : A la découverte d’un espace remarquable
German : A la découverte d’un espace remarquable
Italiano :
Espanol : A la découverte d’un espace remarquable
L’événement A la découverte d’un espace remarquable Anzême a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Grand Guéret