À la découverte d’un haut lieu de la Renaissance en Lorraine Château et parc de Cons-la-Grandville Cons-la-Grandville

À la découverte d’un haut lieu de la Renaissance en Lorraine Dimanche 21 septembre, 14h00 Château et parc de Cons-la-Grandville Meurthe-et-Moselle

7€ adulte ; gratuit -18 ans. Horaires visites guidées : toutes les 30min dès 14h, dernier départ à 17h. Durée : 50 min à 1h.

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Découvrez un magnifique témoignage de l’architecture de la Renaissance et du XVIIIème siècle en Lorraine, bâti sur un promontoire rocheux dès le XIème siècle. Ce château illustre une continuité familiale de neuf siècles.

Château et parc de Cons-la-Grandville Rue du Château, 54870 Cons-la-Grandville Cons-la-Grandville 54870 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 82 44 99 00 http://www.conslagrandville.com https://fr-fr.facebook.com/closdelorraine/ Le château de Cons-la-Grandville est un des hauts lieux de la Renaissance et de la sculpture de cette époque en Lorraine. Construit sur un promontoire rocheux au cœur du village de Cons-la-Grandville, sur les bords de la rivière La Chiers, le château actuel repose sur les fondations d’un premier château fort érigé par Dudon de Cons, compagnon de route de Godefroy de Bouillon lors de la première croisade (1096). Depuis cette époque et jusqu’à aujourd’hui, ce monument n’a cessé d’être transformé, embelli, restauré.

La découverte de l’architecture et des décors du château de Cons-la-Grandville permet de lire l’histoire de cette ancienne et importante seigneurie de son origine à nos jours. Les aménagements intérieurs, qui couvrent une période allant du XIIIème au XIXème siècle, cohabitent harmonieusement. Au gré de la visite du château, on découvre ainsi la salle d’honneur avec son plafond à la française et sa chapelle, les splendides cheminées Renaissance, les anciennes cuisines du XVIème siècle devenues salon de billard au XIXème siècle, la grande salle à manger et son décor de stuc de style Régence, la tour des oubliettes rappelant le château féodal, etc. La qualité des aménagements du château et des restaurations accomplies au XIXème siècle font des salons de Cons-la-Grandville un des ensembles les plus complets et les plus harmonieux de cette époque. Parking au pied du château et quelques places à proximité du parc du Prieuré.

Journées européennes du patrimoine 2025

© SHCLG