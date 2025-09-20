À la découverte d’un haut lieu de pélerinage Basilique Haguenau

À la découverte d’un haut lieu de pélerinage Samedi 20 septembre, 15h00 Basilique Bas-Rhin

La visite guidée est limitée à 50 personnes maximum et dure 1 heure et demie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Découvrez un panorama historique et culturel de ce haut lieu spirituel de pèlerinage, présenté par l’historien Philippe Fleck.

La visite guidée vous mènera à la basilique de Marienthal ainsi qu’à la Maison des prêtres.

Basilique 1 place de la Basilique, 67500 Marienthal Haguenau 67500 Marienthal Bas-Rhin Grand Est L’histoire garde le souvenir du rayonnement de Marienthal et de la diversité des milieux touchés par ce pèlerinage. Par sa place au carrefour de l’Europe, par le réconfort donné dans son enceinte, par la richesse de sa vie sacramentelle – avec la réconciliation et l’adoration eucharistique notamment – le sanctuaire constitue un centre d’expérience spirituelle aux multiples aspects.

Ses différentes ressources ne sont d’ailleurs que le reflet des richesses de la personnalité de la Vierge Marie : “Mère de l’Église, Mère de miséricorde, Vierge comblée de grâce et Reine du monde à venir”.

Jean-Paul II, à l’occasion du centenaire de la basilique.

(Lettre de Jean-Paul II – Rome, le 2 mai 1992 Signé : Angelo Card. Sodano, Secrétaire d’État)

© Office de Tourisme de Haguenau