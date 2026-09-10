A la découverte d’un instrument inconnu: le claviorganum Salle des boiseries du cloître Paray-le-Monial

Informations pratiques

Paray-le-Monial

A la découverte d’un instrument inconnu: le claviorganum

Salle des boiseries du cloître Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

On connaît l’orgue, on connaît le clavecin; mais qui connaît le claviorganum? Pourtant cet instrument a fait la joie de très nombreux compositeurs et auditeurs du XVIIème siècle. Il s’agit d’un orgue monté sur un clavecin. Quel est l’intérêt? C’est de profiter de la légèreté du clavecin, de son timbre éclatant et joyeux, tout en ayant des basses solides, qui renforcent celles de l’instrument à cordes pincées. Le résultat est étonnant de beauté. Mickaël Parisot était déjà venu à Paray le Monial il y a quelques années; le public lui avait réservé un énorme triomphe tant il avait été séduit par cet instrument et l’interprétation absolument remarquable du musicien. Le programme présente l’héritage de Girolamo Frescobaldi: Sweelinck, Buxtehude, Rossi sauront vous plaire. .

Salle des boiseries du cloître Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 90 71 45 amismusique7103@orange.fr

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English : A la découverte d’un instrument inconnu: le claviorganum

L’événement A la découverte d’un instrument inconnu: le claviorganum Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-09-10 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I