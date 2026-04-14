A la découverte d’un jardin remarquable, en abord d’une église classée parmi les monuments historiques., Jardin du Prieuré, Pargues

A la découverte d’un jardin remarquable, en abord d’une église classée parmi les monuments historiques. 5 – 7 juin Jardin du Prieuré Aube

Sur rendez-vous. Parking aisé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre en présence de la jardinière.

Jardin du Prieuré 6 rue du 8 Mai 1945, 10210 Pargues, Aube, Grand Est Pargues 10210 Aube Grand Est 0325401810 https://www.parcsetjardins.fr/jardins/1072-jardin-du-prieure Petit jardin de roses anciennes et de vivaces lové au pied de l’abside d’une église édifiée à la Renaissance. Sur rendez-vous.

Venez découvrir un petit jardin de plantes vivaces structuré par des buis.

libre de droit