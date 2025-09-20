À la découverte d’un joyau du XIIIᵉ siècle Église paroissiale Notre-Dame-en-sa-Nativité Poulangy

À la découverte d’un joyau du XIIIᵉ siècle Église paroissiale Notre-Dame-en-sa-Nativité Poulangy samedi 20 septembre 2025.

Application audioguide : https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.xpdigit.apptourism&hl=fr&pli=1

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Explorez l’église paroissiale de Poulangy de manière inédite grâce à l’application ID-Vizit. Cette visite autonome, guidée à l’aide de votre téléphone, vous dévoile les mystères de l’église Notre-Dame-en-sa-Nativité, un joyau architectural romano-gothique de Haute-Marne, préservé dans son état d’origine depuis le XIIIᵉ siècle.

Venez admirer les enrichissements décoratifs accumulés au fil des siècles et découvrir des détails souvent invisibles à l’œil nu. Grâce à des commentaires détaillés et à des illustrations, plongez dans l’exploration d’un trésor méconnu de notre patrimoine rural, incluant son architecture, sa statuaire et sa chapelle seigneuriale, récemment étudiée. Une expérience immersive qui vous fera voyager à travers le temps et l’histoire fascinante de Poulangy.

Église paroissiale Notre-Dame-en-sa-Nativité 2 Place de la Mairie, 52800 Poulangy Poulangy 52800 Haute-Marne Grand Est C’est un édifice du XIIIᵉ siècle, construit sur un plan rectangulaire et comportant trois vaisseaux à quatre travées, avec des voûtes sexpartites dans la nef (sur le modèle de la basilique Saint-Jean-Baptiste de Chaumont). Une chapelle funéraire, avec enfeu et plate-tombe, fut construite au XIVᵉ siècle, au nord du chœur. Le clocher, qui se trouvait initialement sur la nef, a été reconstruit à l’extérieur en 1739 (date inscrite sur la corniche sud). Présence d’un parking, accessibilité PMR sur demande

© ASPP