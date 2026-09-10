À la découverte d’un logement militaire sur la Ligne Maginot, Abri du Zeiterholz, Entrange Cité

Informations pratiques

À la découverte d’un logement militaire sur la Ligne Maginot 19 et 20 septembre Abri du Zeiterholz Moselle

Prévoir des vêtements chauds et de bonnes chaussures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Peu connu du grand public, l’abri du Zeiterholz fait partie de ces ouvrages militaires réservés au logement. En suivant une visite guidée, vous découvrirez comment les soldats dormaient, mangeaient et cohabitaient.

Abri du Zeiterholz 30 A Rue de la Forêt, 57330 Entrange Entrange Cité 57330 Moselle Grand Est 03 82 56 00 02 https://fr.tourisme-ccce.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CCCE.Cattenom/ Construit en surface, en béton armé, l’abri du Zeiterholz étonne par sa mission. Composé de pièces de vie (cuisine, infirmerie, chambres) et d’une usine, il lève le voile sur une fonction souvent méconnue de la Ligne Maginot : le logement des troupes d’intervalle. Ces soldats étaient présents pour assurer une défense continue entre les ouvrages et les casemates, et éviter ainsi les « trous » entre les fortifications.

Peu connu du grand public, l’abri du Zeiterholz fait partie de ces ouvrages militaires réservés au logement. En suivant cette visite guidée, vous découvrirez comment les soldats dormaient, mangeaient…

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