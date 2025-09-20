À la découverte d’un monument emblématique, perché sur la Côte de Trême Commune de Dieulouard Dieulouard

À la découverte d’un monument emblématique, perché sur la Côte de Trême Samedi 20 septembre, 14h00 Commune de Dieulouard Meurthe-et-Moselle

Groupe limité à 20 personnes. Rendez-vous à 14h – Place de Verdun, Dieulouard. Prévoir des chaussures de marche et une bouteille d’eau.

La Ville de Dieulouard, en partenariat avec le club Rando à Gogo MPTT, vous invite à une randonnée commentée de 5 km à la découverte d’un monument emblématique : la chapelle Notre-Dame des Airs, perchée sur la Côte de Trême.

Au fil du chemin, vous découvrirez l’histoire fascinante de Dieulouard, ancienne cité gallo-romaine connue sous le nom de Scarpone, ainsi que les secrets du chemin du Trême. Ce sentier, aujourd’hui emprunté par les pèlerins du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, offre un panorama exceptionnel sur la vallée de la Moselle.

Notre-Dame des Airs, inaugurée en 1920, est une chapelle commémorative de la Première Guerre mondiale. Cette balade est une invitation à marcher dans les pas de l’histoire, à travers nature, patrimoine et mémoire.

À l’occasion de ces journées exceptionnelles, vous aurez également l’opportunité de découvrir l’église Saint-Sébastien ainsi que le musée du château de Dieulouard.

Commune de Dieulouard Place de Verdun, 54380 Dieulouard Dieulouard 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est Dieulouard, connue autrefois sous le nom de Scarpone, est une ville riche d'histoire et de culture.

Vous pouvez y découvrir :

– Le château (inauguré à la fin du Xe siècle)

– La collégiale des Moines

– L’église Saint-Sébastien et sa crypte

– Notre-Dame des Airs

– Le musée et ses trésors antiques

Tous ces lieux emblématiques se trouvent sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

De nombreux personnages célèbres ont séjourné à Dieulouard : Charlemagne, Jeanne d’Arc, le général Patton, ainsi que Sarah Bernhardt et Marlène Dietrich.

La ville a été libérée par les Américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Au XVIIIᵉ siècle, l’entreprise Gouvy voit le jour et se transmet de génération en génération. Elle fut une source importante d’activité et d’emplois. Dans les années 1950, l’inauguration de la mine de fer apporte un nouveau dynamisme à Dieulouard, qui n’a pas fini de surprendre ni de révéler les secrets de son passé.

© Mhalter – Ville de Dieulouard