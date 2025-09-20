À la découverte d’un patrimoine industriel et de toute l’histoire du laitier Georges Durand Espace culturel « La Loco » Thiaucourt-Regniéville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’Espace culturel La Loco, Monsieur Feyen, passionné par la laiterie Durand, présentera une exposition (étiquettes de fromage, affiches, objets publicitaires, véhicules miniatures, buvards…) et tiendra des conférences retraçant toute l’histoire de l’industriel laitier Georges Durand, des débuts en 1930 à Aulnois-sous-Vertuzey, jusqu’en 1984 à Thiaucourt.

Espace culturel « La Loco » Rue du Stade, 54470 Thiaucourt-Regniéville Thiaucourt-Regniéville 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 81 90 10 Relevée de ses ruines vers 1920, Thiaucourt a perdu tout ce qui faisait son cachet de petite ville d’Ancien Régime : ses maisons des XVe, XVIe et XVIIe siècles. L’église paroissiale, reconstruite en 1732, n’a plus de clocher, dynamité par le libérateur, le couvent des Capucins (1708) a perdu son église, le pont de 1552 a sauté et bien des hôtels particuliers de la belle époque du bailliage sont à bas, par exemple la « maison du Fort » avec sa tourelle-escalier, située sous le presbytère, qui a remplacé la tour féodale des Thiaucourt.

On rétablit cependant la ligne du Thiaucourt-Toul, le « tacot » ou « tortillard », mais pour peu de temps, en évitant le viaduc ferroviaire de Bouillonville, supprimé, lui aussi, pour des causes économiques.

Le territoire et le nom du village martyr de Regniéville sont, aujourd’hui, adjoints à celui de Thiaucourt, pour que jamais ces événements tragiques ne soient oubliés.

Thiaucourt, gardien de 35 000 tombes de toutes nationalités, est aujourd’hui l’une des plus grandes nécropoles militaires de France. Parking à proximité.

© Mairie de Thiaucourt-Regniéville