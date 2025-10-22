À la découverte d’un refuge LPO (22 octobre) Parc du Grand Blottereau Nantes

À la découverte d’un refuge LPO (22 octobre) Parc du Grand Blottereau Nantes mercredi 22 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-22 14:30 – 16:30

Gratuit : oui Age minimum : 8 et Age maximum : 100

À la découverte d’un Refuge LPO (22 octobre) Une animation autour de la thématique des oiseaux vous est proposée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) au parc du Grand Blottereau.MERCREDI 22 OCTOBRE (14H30-16H30)« À la découverte d’un Refuge LPO »Le « Jardin au Naturel » vous ouvre ses portes, venez percer les mystères de la bonne cohabitation avec la faune sauvage ! Réservation auprès de la LPO au 02 51 82 02 97Limité à 15 personnes maximum (adultes et enfants à partir de 8 ans)

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau 02 51 82 02 97