À la découverte d’un Refuge LPO – Parc du Grand Blottereau Nantes 21 juin 2025 10:00

Gratuit : non Sur inscription auprès de la LPO Loire-Atlantique – 15 personnes maximum Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Le « Jardin au Naturel » vous ouvre ses portes, venez percer les mystères de la bonne cohabitation avec la faune sauvage !

Parc du Grand Blottereau Nantes 44000

02 51 82 02 97