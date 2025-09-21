À la découverte d’un savoir-faire d’exception : l’architecture en chaume au Potager Extraordinaire Potager Extraordinaire La Roche-sur-Yon

À la découverte d’un savoir-faire d’exception : l’architecture en chaume au Potager Extraordinaire Potager Extraordinaire La Roche-sur-Yon dimanche 21 septembre 2025.

À la découverte d’un savoir-faire d’exception : l’architecture en chaume au Potager Extraordinaire Dimanche 21 septembre, 10h30 Potager Extraordinaire Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Le dimanche 21 septembre, plongez dans l’histoire et l’esthétique d’un patrimoine unique lors de visites guidées exceptionnelles dédiées à l’architecture en chaume du bâtiment emblématique du Potager Extraordinaire.

Gratuites et sur inscription, ces visites vous dévoileront les secrets de construction de cette toiture traditionnelle revisitée de façon contemporaine, en harmonie parfaite avec la nature environnante. Un moment privilégié pour les curieux, les passionnés d’architecture ou les amoureux de matériaux naturels et de savoir-faire locaux.

Et pour profiter pleinement de cette journée spéciale, l’entrée au parc sera à tarif réduit !

L’occasion idéale de (re)découvrir les merveilles végétales du Potager Extraordinaire tout en s’émerveillant devant l’alliance entre patrimoine et innovation.

Potager Extraordinaire Route de Beautour, 85000 La Roche sur Yon La Roche-sur-Yon 85000 Vendée Pays de la Loire https://potagerextraordinaire.com/ https://www.facebook.com/LePotagerExtraordinaire/;https://www.instagram.com/lepotagerextraordinaire/ [{« type »: « link », « value »: « https://potagerextraordinaire.com/evenements/ »}] Véritable lieu de découvertes botaniques et potagères plus incroyables les unes que les autres, le Potager Extraordinaire se veut un lieu de transmission et de préservation végétale, en plein cœur de la Vendée.

L’approche pédagogique du Potager Extraordinaire se fonde sur l’expérimentation et l’émotion, sans jamais “donner de leçon”. Les visiteurs se réapproprient leur environnement et le patrimoine potager en vivant une expérience directe et ludique avec la nature. Transports à proximité, présence de parkings.

Le dimanche 21 septembre, plongez dans l’histoire et l’esthétique d’un patrimoine unique lors de visites guidées exceptionnelles dédiées à l’architecture en chaume du bâtiment emblématique du Potager…

@potagerextraordinaire