À la découverte d’un site antique Amphithéâtre Grand

À la découverte d'un site antique

samedi 20 septembre 2025.

20 et 21 septembre

Durée de la visite : environ 30 min

Dates et horaires

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Sur chaque site, un médiateur passionné vous aidera à percer les secrets des bâtisseurs et artisans de l’Antiquité. Au programme : découverte de la basilique et de la mosaïque ou de l’amphithéâtre, sans oublier les objets issus des fouilles archéologiques, selon les intérêts de chacun.

Lors de votre visite, une énigme vous sera proposée : « Cluedo antique – Mystère à la villa ! »

Ce soir, un grand banquet est prévu en l’honneur des dieux protecteurs du foyer. Mais au petit matin, l’autel familial est retrouvé profané : les offrandes ont disparu, remplacées par de curieux objets… Un oubli, une provocation ou un complot caché ? À vous de jouer !

Résolvez l’énigme avant que la fête soit compromise…

Amphithéâtre 18bis rue de l’Amphithéâtre, 88350 Grand Grand 88350 Vosges Grand Est Long de 148 mètres au niveau du corridor central, cet amphithéâtre figure parmi les plus grands édifices de ce type dans l’Empire romain. Après une première phase de construction à la fin du Ier siècle, l’édifice a été rénové par la suite, comme en témoigne le grand appareil du corridor occidental. Implanté dans un vallon, l’amphithéâtre se distingue par son plan original : la partie sud est adossée à la pente naturelle, tandis qu’une façade monumentale se dressait au nord.

