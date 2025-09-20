À la découverte d’un temple néo-gothique protestant du XIXᵉ siècle Temple protestant Saint-Dizier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T18:+

Visite libre.

Temple protestant 34 Rue Lalande, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est Le temple protestant de Saint-Dizier a été édifié vers 1895. Il se distingue par son architecture néo-gothique, caractéristique des temples protestants de la fin du XIXe siècle. Sa façade en pierre de taille, ornée de fenêtres ogivales et d’une flèche élancée, témoigne de l’influence du style gothique dans la région.

À l’intérieur, le temple offre un espace lumineux et épuré, fidèle aux principes de simplicité et de sobriété chers au protestantisme. Le mobilier en bois clair, la chaire centrale et l’orgue témoignent de l’importance de la parole et de la musique dans le culte.

Journées européennes du patrimoine 2025

