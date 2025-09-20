À la découverte d’un théâtre XIXe Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier

À la découverte d’un théâtre XIXe 20 et 21 septembre Théâtre de Saint-Dizier Haute-Marne

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

Découvrez le théâtre de Saint-Dizier à travers une visite exclusive de l’orchestre, le premier balcon et le second balcon. Vous pourrez admirer l’architecture intérieure, le décor et l’agencement des places, tout en profitant d’une perspective unique sur la scène.

Une exposition vous plongera dans l’histoire du théâtre, retraçant son évolution depuis sa création, ses moments forts et les événements culturels qui ont marqué la vie artistique de Saint-Dizier.

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est Théâtre construit en 1861 par l’architecte Fisbach à l’emplacement d’une ancienne halle. Le nouveau bâtiment conserve l’utilisation sous forme de halle pour son rez-de-chaussée et installe une salle de spectacle à l’étage, aménagée en 1865. Le décor est de style néo-Renaissance. Les chapiteaux avec le décor de lyre évoquent le spectacle, alors que les épis de blé font allusion à la halle au blé du rez-de-chaussée. La partie arrière a été agrandie en 1906. A cette époque, la halle est supprimée et l’intérieur est repris pour y installer une grande salle de théâtre sur toute la hauteur de l’espace (étage et rez-de-chaussée). Les travaux sont réalisés par l’architecte parisien Ferrant. Trois décors successifs ont été réalisés : un en 1906, un second vers 1920-1930 avec des motifs de guirlandes de fleurs et de masques, et le décor actuel qui date d’après la Seconde guerre mondiale.

Journées européennes du patrimoine 2025

© N.Sellier