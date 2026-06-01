A la découverte d’un trésor caché Quel devenir pour la vallée du Ster ? Primelin mercredi 17 juin 2026.

Primelin

A la découverte d’un trésor caché Quel devenir pour la vallée du Ster ?

Vallée intérieure du Ster Primelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Dans le cadre du Plan Paysage du Cap Sizun, la communauté de communes organise une balade pour découvrir et discuter du devenir de la vallée intérieure du Ster.

Jalonnée de prise de paroles d’experts et d’acteurs du territoire, les habitant.e.s du Cap Sizun sont invités de prendre part à ces temps d’exploration et de réflexions.

Parmi les sujets qui seront abordés géologie, milieux naturels et grand paysage, mobilité expérience sensible des paysages, fermeture du parcellaire et agriculture adaptée, valorisation du patrimoine, eau et logique de bassin versants, etc.

Rendez-vous Parking du port du Loc’h, Primelin

Itinéraire de la Plage du Loc’h à la Chapelle de Langroas 7 km accessible à toutes et tous

Une navette mise à disposition par la commune de Plogoff permettra de rejoindre les voitures en fin d’après-midi.

Prévoir Des chaussures de randonnée et éventuellement des bâtons. Apporter un pique-nique pour le temps du déjeuner. .

Vallée intérieure du Ster Primelin 29770 Finistère Bretagne

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English :

L’événement A la découverte d’un trésor caché Quel devenir pour la vallée du Ster ? Primelin a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz