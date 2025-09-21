A la découverte d’une chapelle du XVIIe Chapelle Sainte-Anne Arc-en-Barrois

Participez à la visite guidée de la chapelle Sainte-Anne, du cimetière avec ses symboles funéraires et découvrez la collection de vieux outils d’Hubert Martin.

Chapelle Sainte-Anne 52017 Arc-en-Barrois Arc-en-Barrois 52210 Haute-Marne Grand Est Elle est édifiée à la sortie nord-ouest du bourg, à proximité du cimetière communal, sur l’emplacement d’un ancien cimetière improvisé où furent enterrées les victimes de la peste qui sévit à Arc-en-Barrois en 1629.

Une procession s’y déroulait chaque année jusqu’à la Révolution. L’édifice fut restauré et réaménagé en 1853.

Un calvaire, érigé à proximité en 1868, porte sur une face de son socle l’inscription :

« À LA DÉVOTION DE MONSIEUR S.M.J. GUILLAUME, GREFFIER DE LA JUSTICE DE PAIX, ET DE DAME M. LOUISE BÉGUINOT, SON ÉPOUSE – 1868 ».

