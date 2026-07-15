À la découverte d’une collégiale de style gothique et d’inspiration champenoise, Collégiale Saint-Gengoult, Toul

Informations pratiques

À la découverte d’une collégiale de style gothique et d’inspiration champenoise 19 et 20 septembre Collégiale Saint-Gengoult Meurthe-et-Moselle

Gratuit. Entrée libre. Visite guidées sur demande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Admirez la collégiale au cours d’une visite libre. Ces découvertes de l’édifice peuvent être accompagnées sur demande.

Collégiale Saint-Gengoult Place du Couarail, 54200 Toul, France Toul 54200 Croix de Metz Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383637000

Admirez la collégiale au cours d’une visite libre. Ces découvertes de l’édifice peuvent être accompagnées sur demande.

©Ville de Toul