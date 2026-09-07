À la découverte d’une étonnante église fortifiée, Église Saint-Jean-Baptiste, Le Burgaud

Informations pratiques

À la découverte d’une étonnante église fortifiée Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Église Saint-Jean-Baptiste Haute-Garonne

Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Témoin de l’histoire du village érigé en commanderie de l’Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem en 1214, l’église a servi de refuge fortifié aux habitants durant la guerre de Cent ans, puis durant les guerres de Religion.

De nombreux vestiges de ces périodes rappellent que le village a traversé ces périodes troublées de l’histoire de France.

Au travers d’une visite commentée l’association des Amis de l’église présente le fruit de ses recherches et les projets de mise en valeur de l’édifice.

L’église du Burgaud imposante par ses dimensions (plus de 30 m de long et plus de 8 m de large), nous transporte dans huit siècles d’histoire de France et d’Europe. L’histoire de l’église a probablement commencé au XIIIe siècle peu de temps après la fondation de la commanderie pour protéger les habitants des incursions des « compagnies ». Faisant partie des fortifications de la ville, elle est couronnée par un chemin de ronde dons les créneaux sont encore visibles.

À l’intérieur on remarque trois fenêtres de tir percées au XVIe siècle pendant les guerres de religions. La voûte construite au début du XVIe siècle porte les armes du commandeur Honoré de Grasse qui réalisa ces travaux. Trois chapelles percées au même siècle ont abrité les sépultures de familles burgaudaines, on y retrouve une famille d’habitants de la ville de Rhodes ayant suivi l’Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem dans leur fuite après la défaite face aux turcs de Soliman le Magnifique.

Église Saint-Jean-Baptiste Village, 31330, Le Burgaud Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie 05 61 82 93 85 https://tourisme.hautstolosans.fr/ https://www.facebook.com/TourismeHautsTolosans;https://www.instagram.com/tourismehautstolosans/ L’église du Burgaud imposante par ses dimensions (plus de 30 m de long et plus de 8 m de large), nous transporte dans huit siècles d’histoire de France et d’Europe. L’histoire de l’église a probablement commencé au XIIIe siècle peu de temps après la fondation de la commanderie pour protéger les habitants des incursions des « compagnies ». Faisant partie des fortifications de la ville, elle est couronnée par un chemin de ronde dons les créneaux sont encore visibles.

À l’intérieur on remarque trois fenêtres de tir percées au XVIe siècle pendant les guerres de religions. La voûte construite au début du XVIe siècle porte les armes du commandeur Honoré de Grasse qui réalisa ces travaux. Trois chapelles percées au même siècle ont abrité les sépultures de familles burgaudaines, on y retrouve une famille d’habitants de la ville de Rhodes ayant suivi l’Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem dans leur fuite après la défaite face aux turcs de Soliman le Magnifique.

**Témoin de l’histoire du village érigé en commanderie de l’Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem en 1214, l’église a servi de refuge fortifié aux habitants durant la guerre de Cent ans, puis durant les …

©Office de Tourisme des Hauts Tolosans