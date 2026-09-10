À la découverte d’une île au fil de l’eau et du temps, L’Île de la Niederbourg, Illkirch-Graffenstaden

Informations pratiques

À la découverte d’une île au fil de l’eau et du temps Samedi 19 septembre, 15h30 L’Île de la Niederbourg Bas-Rhin

Rendez-vous : rue de la Niederbourg – Face à la maison de retraite (30 Rue du Moulin, 67400 Illkirch-Graffenstaden). Durée : 30 mn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Venez découvrir l’histoire de l’île de la Niederbourg à Illkirch-Graffenstaden.

L’Île de la Niederbourg 1 rue de la Niederbourg 67400 Illkirch-Graffenstaden Illkirch-Graffenstaden 67400 Bas-Rhin Grand Est Dans les années 1990 la quasi totalité des locaux industriels semblent avoir été démolie. Il reste quelques vestiges qui pourraient évoquer une ancienne maison de maître. On trouve notamment un avant-corps en forme de rotonde surmonté d’une balustrade formant terrasse. Cet avant-corps a été élégamment intégré à l’un des immeubles dont les balcons sont arrondis, rappelant la rotonde.

On trouve aussi des piliers ornementés qui pourraient marquer l’ancien accès à une villa, aujourd’hui disparue.

Cet ensemble immobilier se trouve installé sur une île, entre l’Ill et le canal de dérivation. Les immeubles jouissent de balcons qui donnent sur un écrin de verdure entre les deux bras d’eau.

L’opération immobilière, nommée « ZAC de l’Escale » devait comporter 261 logements et le promoteur était France Construction Est . Les travaux étaient prévus pour s’étaler de 1997 à 1998.

Les dix immeubles portent des noms de bateaux : La Goélette, La Caravelle, Le Sloop, le Drakkar, La Corvette, Le Clipper, Le Corsaire, Le Ketch, La Yole, Le Galion et La Frégate 3.

Venez découvrir l’histoire de l’île de la Niederbourg à Illkirch-Graffenstaden.

© Roland burckel