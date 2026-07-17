À la découverte d’une maison de famille âgée de 380 ans, Lohobiague Enea – Maison Louis XIV, Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

À la découverte d’une maison de famille âgée de 380 ans 19 et 20 septembre Lohobiague Enea – Maison Louis XIV Pyrénées-Atlantiques

Tarif adulte : 4€, gratuit jusqu’à 18 ans et étudiants (moins de 26 ans). Sans réservation. Plaquette fournie aux visiteurs (version ludique adaptée pour les enfants). Dernier accès : 30 min avant fermeture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

️ Dans les pas de Louis XIV : découvrez Lohobiague Enea

Une maison familiale chargée d’Histoire au cœur de Saint-Jean-de-Luz

Entrez dans l’intimité de Lohobiague Enea, grande maison d’armateur habitée par la même famille depuis près de 400 ans ! Témoin du passé maritime de Saint-Jean-de-Luz, elle conserve une riche collection de décors, mobiliers, objets et vêtements anciens.

C’est ici que Louis XIV séjourna en 1660 lors de son mariage à Saint-Jean-de-Luz. Revivez cet événement en déambulant librement dans les pièces du 2ᵉ étage, autrefois réservées aux Maîtres de Maison.

Des guides et membres de la famille seront présents pour répondre à vos questions et partager anecdotes et histoires familiales.

✨ À ne pas manquer :

Présentation d’objets et vêtements anciens retrouvés dans les murs de la maison

Découverte des restaurations les plus récentes : plafond à la française du grand salon (2019), galerie sud (2020), salle de bain 1900 (2023-2024), grand escalier et cuisine (2025)

Accès exceptionnel à certaines pièces habituellement fermées au public

Plus d’infos : www.maison-louis-xiv.fr

Lohobiague Enea – Maison Louis XIV Place Louis XIV, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Centre Ville Historique Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 26 27 58 http://www.maison-louis-14.fr [{« link »: « http://www.maison-louis-xiv.fr/ »}, {« link »: « http://www.maison-louis-xiv.fr »}] Maison d’armateur construite en 1643 par Joannis de Lohobiague. Lohobiague Enea accueillit en 1660, pendant 40 jours, le roi Louis XIV, venu épouser, à Saint-Jean-de-Luz, l’infante Marie-Thérèse d’Espagne.

Dans la même famille depuis sa construction, Lohobiague Enea, toujours habitée, reste une maison à vivre qui a su garder au fil des siècles, tableaux, mobiliers et objets précieux ou du quotidien, laissés là par les quatorze générations successives qui l’ont occupé.

Profitez de la présence, sur le parcours de la visite, de personnages en cire de l’ancien musée Grévin évoquant la période du mariage royal. De très nombreux travaux d’entretien et de restauration, ont été conduits par la famille depuis plus de quarante ans : toitures et façades, galeries, décorations intérieures, Grand Escalier, décors peints du Salon Vert, plafond à la française du Grand Salon.

️ Dans les pas de Louis XIV : découvrez Lohobiague Enea

© Lohobiague Enea – Maison Louis XIV