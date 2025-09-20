À la découverte d’une maison forte ardennaise datant de la Seconde Guerre mondiale Maison Forte MF21 Mogues

Accueil sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Venez découvrir la Maison Forte MF21 de Mogues. Nichée au cœur des Ardennes, la Maison Forte MF21 est bien plus qu’un simple bâtiment militaire : c’est un témoin silencieux des tensions géopolitiques d’avant-guerre et de l’ingéniosité défensive française.

Consultez la vidéo pour en connaître plus sur la Maison Forte MF21 : ici.

Ouvrages typiquement ardennais et uniques en France, ces maisons fortes étaient des blockhaus déguisés en maisons d'habitation à étage. Construites à partir de 1938 sur les principaux axes de communication et aux points de passage obligés, on en compte 22 dans le département.

Ces maisons fortes marquaient la frontière avec la Belgique, une particularité de la ligne maginot. Conçues comme des leurres, elles étaient considérées comme des « sonnettes d’alarme » en cas d’invasion, et remplissaient également une mission de contrôle des passages frontaliers.

Oubliée depuis plus de 80 ans, la MF21 de Mogues est l’un des maillons de l’immense chaîne de notre Histoire, celle qui a façonné notre nation.

La restauration de ce lieu vise à le sortir de l’oubli pour le remettre en lumière. Grâce à sa situation géographique, il peut devenir une vitrine de l’Histoire des Ardennes pour les visiteurs entrant en France.

Sauvegarder un témoin de notre passé, fût-il modeste face à l’ouvrage du Hackenberg ou au château fort de Sedan, est l’idée un peu folle d’historiens et de citoyens ardennais, engagés dans le devoir de mémoire. C’est aussi une action pour pérenniser notre patrimoine et raviver le souvenir des combattants. Route départementale D981 de Carignan France à Florenville Belgique. Intersection avec la D48 au lieu-dit le pâquis de Frappant 08110 Mogues. Coordonnées : 49.6645289, 5.2867779

