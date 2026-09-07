A LA DÉCOUVERTE D’UNE STATION BALNÉAIRE DE MERLIMONT, Office de tourisme de Merlimont, Merlimont-Plage

Informations pratiques

A LA DÉCOUVERTE D’UNE STATION BALNÉAIRE DE MERLIMONT Samedi 19 septembre, 16h30 Office de tourisme de Merlimont Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

1H | Gratuit | Rendez-vous : office de tourisme, place de la chapelle à Merlimont | Jauge limitée | Réservation: 03 21 94 32 90 ou tourisme.merlimont@gmail.com |Animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO

Office de tourisme de Merlimont rue de la chapelle 62155 Merlimont Merlimont-Plage 62155 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 94 32 90 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme.merlimont@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:tourisme.merlimont@gmail.com »}]

1H | Gratuit | Rendez-vous : office de tourisme, place de la chapelle à Merlimont | Jauge limitée | Réservation: 03 21 94 32 90 ou [tourisme.merlimont@gmail.com](mailto:tourisme.merlimont@gmail.com)…

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