À la découverte d’une synagogue et de la religion juïve Synagogue Saint-Dié-des-Vosges

À la découverte d’une synagogue et de la religion juïve 20 et 21 septembre Synagogue Vosges

Pour les créneaux de 14h, 15h et 16h, réservation préalable obligatoire auprès du musée Pierre-Noël.

Créneau de 17h sans réservation, distribution des tickets sur place le jour même, dans la limite des places disponibles.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Seront présentées par des membres de l’association cultuelle israélite, des caractéristiques du bâtiment, emblématique de l’architecture de la Seconde Reconstruction, ainsi que de divers objets de culte : rouleaux de la Loi, livres de prières, luminaires, etc.

Des explications seront également proposées sur différents aspects de la religion juive : étapes de la vie juive, calendrier, rituels, chabbat et fêtes remarquables, judaïsme régional, écriture, prescriptions alimentaires, personnalités marquantes, etc

Une première présence juive est attestée à l'époque médiévale par la toponymie (une « rue des Juifs » et un lieu-dit « Moutier des Juifs ») ainsi que par un vitrail des années 1200 dans la cathédrale, relatant une accusation d'avortement et de profanation d'hostie. Si un Juif de Metz est mentionné en 1775, la communauté se constitue vers 1790 avec l'arrivée d'environ 25 Juifs du Bas-Rhin, fuyant l'antisémitisme très marqué en Alsace jusqu'au milieu du XIXᵉ siècle. Elle se développe fortement tout au long du XIXᵉ siècle, notamment après l'annexion de l'Alsace-Moselle par l'Allemagne en 1871, accueillant de nombreux « optants » (69 personnes en 1808, 140 en 1841, 250 en 1894).

Jusqu’en 1860, les offices sont célébrés successivement dans plusieurs maisons particulières, un oratoire étant mentionné dans l’enquête sur les synagogues dépendant du consistoire de Nancy en 1838. En 1858, la communauté acquiert l’ancien temple protestant situé impasse Stanislas, lui-même installé dans un ancien couvent de Capucins. Les travaux de transformation sont conduits par l’architecte Rosier, la synagogue étant inaugurée en 1862, puis progressivement reconstruite en 1867, la façade datant des années 1880. Elle comprend également une école et un logement pour l’instituteur.

Elle est détruite en 1944 lors du bombardement de la ville.

Cette nouvelle synagogue est construite en 1963 et est située dans la rue de l’Évêché. Elle remplace l’ancienne synagogue, détruite en 1944.

