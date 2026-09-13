À la découvertre des chauves-souris, parking collège Claparède, Genève

Informations pratiques

À la découvertre des chauves-souris Mardi 15 septembre, 19h30 parking collège Claparède

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T19:30:00+02:00 – 2026-09-15T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-15T19:30:00+02:00 – 2026-09-15T21:30:00+02:00

Partez à leur rencontre au cours d’une balade accompagnée d’un-e expert-e qui vous guidera à l’aide de matériel adapté pour observer et écouter ces animaux plutôt discrets et pourtant très présents dans les milieux qui nous entourent.

Cette balade se fait en collaboration avec les communes des Trois-Chêne et le Centre de coordination ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris (CCO-Genève).

Gratuit, inscription obligatoire par mail à tbm@chene-bougeries.ch ou par téléphone au 022 869 17 71 (lundi-jeudi)

Mardi 15 septembre 2026

Rendez-vous au parking du Collège Claparède (ch. de Fossard 61, 1231 Conches).

️ 19h30 à 21h30

parking collège Claparède Chem. de Fossard 61, 1231 Conches Genève 1231 Genève [{« link »: « mailto:tbm@chene-bougeries.ch »}]

Découvrez le monde trop peu connu des chauves-souris, ces petits mammifères volants aux nombreuses compétences et aux multiples facettes.

Julien Dejeu