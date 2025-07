Chocottes et chamallows – spectacle enfant pour Halloween ! A La Folie Théâtre PARIS

Chocottes et chamallows – spectacle enfant pour Halloween ! A La Folie Théâtre PARIS mercredi 27 août 2025.

Ce soir c’est la

pleine lune ! Au camp des louveteaux-garous la grande veillée spéciale «

chocottes » se prépare.

Pour cette grande

soirée, la Cheffe Clark a tout prévu pour faire trembler les petits scouts

autour du feu : chamallows grillés, chansons, histoires… Mais c’était sans

compter sur Kevin, le jeune assistant qui n’aime pas du tout Halloween et

préfère rigoler plutôt que frissonner !

À travers l’univers

de la veillée, « Chocottes et Chamallows » montre que tout le monde

peut avoir peur de quelque chose et qu’exprimer cette émotion permet de la

dépasser.

Ce soir, c’est la veillée spéciale « Halloween » au campement ! Entre rires et chansons, petits et grands partagent leurs peurs et les dépassent !

Du lundi 20 octobre 2025 au dimanche 02 novembre 2025 :

samedi, dimanche

de 16h00 à 16h50

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 11h20

Du mercredi 27 août 2025 au dimanche 19 octobre 2025 :

mercredi, samedi, dimanche

de 16h00 à 16h50

payant

Tarifs :

Adulte : 16€

Enfant : 12€

Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 9 ans.

A La Folie Théâtre 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS

https://folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=471 +33143551480 https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/