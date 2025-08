Roman fleuve – comédie adaptée du roman de Philibert Humm A La Folie Théâtre PARIS

Roman fleuve – comédie adaptée du roman de Philibert Humm A La Folie Théâtre PARIS vendredi 29 août 2025.

Adapté de l’œuvre à

succès de Philibert Humm, « Roman fleuve » raconte l’histoire vraie de trois

amis d’enfance qui ont rallié Paris au Havre par la Seine en canoë. Ils l’ont

fait pour l’aventure, pour l’Histoire mais aussi parce que c’est moins cher et surtout

moins dangereux que l’Everest (quoique).

Embarquez sur la

Seine direction Le Havre pour un voyage semé d’embûches et de rencontres aussi

drôles qu’absurdes. Voguez avec ces trois amis dans cette aventure fluviale et

non moins épique.

Trois néoaventuriers ont une idée de génie : descendre la Seine en canoë. Pourquoi ? Pour vivre une aventure ! Ils ne vont pas être déçus du voyage…

Du vendredi 29 août 2025 au dimanche 09 novembre 2025 :

vendredi, samedi, dimanche

de 20h00 à 21h15

payant

Tarifs :

Plein : 26€

Réduit : 20€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-29T23:00:00+02:00

fin : 2025-11-09T22:15:00+01:00

Date(s) : 2025-08-29T20:00:00+02:00_2025-08-29T21:15:00+02:00;2025-08-30T20:00:00+02:00_2025-08-30T21:15:00+02:00;2025-08-31T20:00:00+02:00_2025-08-31T21:15:00+02:00;2025-09-05T20:00:00+02:00_2025-09-05T21:15:00+02:00;2025-09-06T20:00:00+02:00_2025-09-06T21:15:00+02:00;2025-09-07T20:00:00+02:00_2025-09-07T21:15:00+02:00;2025-09-12T20:00:00+02:00_2025-09-12T21:15:00+02:00;2025-09-13T20:00:00+02:00_2025-09-13T21:15:00+02:00;2025-09-14T20:00:00+02:00_2025-09-14T21:15:00+02:00;2025-09-19T20:00:00+02:00_2025-09-19T21:15:00+02:00;2025-09-20T20:00:00+02:00_2025-09-20T21:15:00+02:00;2025-09-21T20:00:00+02:00_2025-09-21T21:15:00+02:00;2025-09-26T20:00:00+02:00_2025-09-26T21:15:00+02:00;2025-09-27T20:00:00+02:00_2025-09-27T21:15:00+02:00;2025-09-28T20:00:00+02:00_2025-09-28T21:15:00+02:00;2025-10-03T20:00:00+02:00_2025-10-03T21:15:00+02:00;2025-10-04T20:00:00+02:00_2025-10-04T21:15:00+02:00;2025-10-05T20:00:00+02:00_2025-10-05T21:15:00+02:00;2025-10-10T20:00:00+02:00_2025-10-10T21:15:00+02:00;2025-10-11T20:00:00+02:00_2025-10-11T21:15:00+02:00;2025-10-12T20:00:00+02:00_2025-10-12T21:15:00+02:00;2025-10-17T20:00:00+02:00_2025-10-17T21:15:00+02:00;2025-10-18T20:00:00+02:00_2025-10-18T21:15:00+02:00;2025-10-19T20:00:00+02:00_2025-10-19T21:15:00+02:00;2025-10-24T20:00:00+02:00_2025-10-24T21:15:00+02:00;2025-10-25T20:00:00+02:00_2025-10-25T21:15:00+02:00;2025-10-26T20:00:00+02:00_2025-10-26T21:15:00+02:00;2025-10-31T20:00:00+02:00_2025-10-31T21:15:00+02:00;2025-11-01T20:00:00+02:00_2025-11-01T21:15:00+02:00;2025-11-02T20:00:00+02:00_2025-11-02T21:15:00+02:00;2025-11-07T20:00:00+02:00_2025-11-07T21:15:00+02:00;2025-11-08T20:00:00+02:00_2025-11-08T21:15:00+02:00;2025-11-09T20:00:00+02:00_2025-11-09T21:15:00+02:00

A La Folie Théâtre 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS

https://folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=472 +33143551480 https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/