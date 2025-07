La confiture de coings, comédie romantique contemporaine A La Folie Théâtre PARIS

La confiture de coings, comédie romantique contemporaine A La Folie Théâtre PARIS vendredi 5 septembre 2025.

Rencontrez Jules et

Romane de leur 90 à leurs 10 ans. En traversant les âges et les petits goûters

de 16h, plongez dans leur intimité. Partagez leur vie, leur passion, leurs

doutes, leur amour.

Prix Florent 2023 :

Meilleur spectacle et Meilleurs interprètes

Presse :

Sud-Ouest : «

Une succession de tableaux aussi touchants les uns que les autres. »

Courrier

Picard : « La confiture de coing, une création originale qui célèbre

l’amour sous toutes ses formes. »

Place to be :

« Une mise en scène vraiment efficace et les deux acteurs touchants

d’émotion et particulièrement fascinants. »

Bazard :

« La confiture de coings met du baume dans le cœur et fait couler des

larmes grâce au touchant duo. Comme dirait Dalida, c’est l’histoire d’un amour,

un roman comme d’autres, qui pourrait être le vôtre ! »

Arts Culture

Evasion : « Spectacle dynamique, plein d’humour, fort bien interprété. »

Le Bonhomme

Picard : « La confiture de

coings, création originale touchante et poétique. »

Blog de Phaco :

« Tendre et loufoque. »

Sorties à Paris : « Un spectacle

très émouvant. »

Mordue de Théâtre : « C’est fou

d’arriver à être inventif sur quelque chose d’aussi universel. »

Le compte à rebours est lancé : 1 heure de spectacle, une vie entière, une histoire d’amour… mais à l’envers !

Du vendredi 05 septembre 2025 au samedi 29 novembre 2025 :

vendredi, samedi

de 21h00 à 22h10

payant

Tarifs :

Plein : 22€

Réduit : 18€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-06T00:00:00+02:00

fin : 2025-11-29T23:10:00+01:00

Date(s) : 2025-09-05T21:00:00+02:00_2025-09-05T22:10:00+02:00;2025-09-06T21:00:00+02:00_2025-09-06T22:10:00+02:00;2025-09-12T21:00:00+02:00_2025-09-12T22:10:00+02:00;2025-09-13T21:00:00+02:00_2025-09-13T22:10:00+02:00;2025-09-19T21:00:00+02:00_2025-09-19T22:10:00+02:00;2025-09-20T21:00:00+02:00_2025-09-20T22:10:00+02:00;2025-09-26T21:00:00+02:00_2025-09-26T22:10:00+02:00;2025-09-27T21:00:00+02:00_2025-09-27T22:10:00+02:00;2025-10-03T21:00:00+02:00_2025-10-03T22:10:00+02:00;2025-10-04T21:00:00+02:00_2025-10-04T22:10:00+02:00;2025-10-10T21:00:00+02:00_2025-10-10T22:10:00+02:00;2025-10-11T21:00:00+02:00_2025-10-11T22:10:00+02:00;2025-10-17T21:00:00+02:00_2025-10-17T22:10:00+02:00;2025-10-18T21:00:00+02:00_2025-10-18T22:10:00+02:00;2025-10-24T21:00:00+02:00_2025-10-24T22:10:00+02:00;2025-10-25T21:00:00+02:00_2025-10-25T22:10:00+02:00;2025-10-31T21:00:00+02:00_2025-10-31T22:10:00+02:00;2025-11-01T21:00:00+02:00_2025-11-01T22:10:00+02:00;2025-11-07T21:00:00+02:00_2025-11-07T22:10:00+02:00;2025-11-08T21:00:00+02:00_2025-11-08T22:10:00+02:00;2025-11-14T21:00:00+02:00_2025-11-14T22:10:00+02:00;2025-11-15T21:00:00+02:00_2025-11-15T22:10:00+02:00;2025-11-21T21:00:00+02:00_2025-11-21T22:10:00+02:00;2025-11-22T21:00:00+02:00_2025-11-22T22:10:00+02:00;2025-11-28T21:00:00+02:00_2025-11-28T22:10:00+02:00;2025-11-29T21:00:00+02:00_2025-11-29T22:10:00+02:00

A La Folie Théâtre 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS

https://folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=454 +33143551480 https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/