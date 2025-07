A la fraîche Rue Mahboubi Tir Marseille 14e Arrondissement

A la fraîche Rue Mahboubi Tir Marseille 14e Arrondissement jeudi 17 juillet 2025.

A la fraîche

Jeudi 17 juillet 2025 à partir de 19h. Rue Mahboubi Tir Espace Culturel Busserine Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-17 19:00:00

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

A la fraîche propose une soirée musicale dans le jardin de l’espace culturel Busserine.

Au programme :

Massilia latino, jazz et variétés à 20h

Présence d’une buvette avec restauration.

Proposée par la Mairie des 13/14ème arrondissements, cette soirée festive et conviviale est placée sous le signe de la musique populaire, jazz, latino et se propose de vous entraîner dans des rythmes subtils et endiablés.

Actifs sur la scène marseillaise depuis de nombreuses années, les artistes de Massilia Latino écument également les mers en animant les soirées des croisiéristes Leur répertoire varié et joyeux sera l’occasion pour les habitants du quartier où d’ailleurs de se retrouver pour un moment unique et magique dans le jardin de l’Espace Culturel Busserine.



Le Club Jeunes du Centre Social Agora vous proposera par ailleurs sa buvette et ses grillades tout au long de la soirée ! .

Rue Mahboubi Tir Espace Culturel Busserine Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 85 00

English :

A la fraîche offers a musical evening in the garden of the espace culturel Busserine.

On the program:

Massilia Latino, jazz and variety at 8pm

Refreshment bar and food available.

German :

A la fraîche bietet einen musikalischen Abend im Garten des Kulturraums Busserine.

Auf dem Programm stehen:

Massilia Latino, Jazz und Varieté um 20 Uhr

Anwesenheit eines Getränkestandes mit Verpflegung.

Italiano :

A la fraîche propone una serata musicale nel giardino del centro culturale Busserine.

In programma:

Massilia latino, jazz e varietà alle 20.00

Sarà presente un punto di ristoro con cibo.

Espanol :

A la fraîche propone una velada musical en el jardín del centro cultural Busserine.

En el programa:

Massilia latino, jazz y variedades a las 20h

Habrá un bar de refrescos con comida.

L’événement A la fraîche Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2025-07-03 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille