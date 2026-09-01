À la gare comme à la gare : ouverture de saison avec Salade de Bruit À la gare comme à la gare Lamothe-Landerron

samedi 26 septembre 2026 · À la gare comme à la gare · Lamothe-Landerron

Informations pratiques

Lamothe-Landerron

À la gare comme à la gare : ouverture de saison avec Salade de Bruit

À la gare comme à la gare 105 impasse de la gare Lamothe-Landerron Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Un programme aussi éclectique que beau : du théâtre, de la musique, du conte, de la poésie, des vernissages et, bien sûr, plein de surprises. La saison s’annonce chargée en créativité et en émotions. .

À la gare comme à la gare 105 impasse de la gare Lamothe-Landerron 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine commealagarealagare@gmail.com

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English : À la gare comme à la gare : ouverture de saison avec Salade de Bruit

L’événement À la gare comme à la gare : ouverture de saison avec Salade de Bruit Lamothe-Landerron a été mis à jour le 2026-09-10 par OT de l’Entre-deux-Mers