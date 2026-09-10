À la lettre, la correspondance privée sous l’Ancien régime, Archives municipales, Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales · Toulouse
Informations pratiques
À la lettre, la correspondance privée sous l’Ancien régime 19 et 20 septembre Archives municipales Haute-Garonne
Gratuit sur réservation. Limité à 12 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Lettre d’amour et billets doux, lettres anonymes, ordurières ou de dénonciation
Un atelier pour découvrir et lire certaines de ces lettres, pour s’interroger tant sur leur sens que sur leur matérialité, pour questionner la pratique de l’écriture de soi sous l’Ancien Régime – et de sa réception par l’autre ou les autres.
Samedi et dimanche après-midi à 14h (durée : 1h30) / 12 personnes max.
Sur réservation au 05.36.25.23.80 ou archives@mairie-toulouse.fr
En accès libre dans la limite des places disponibles.
Archives municipales 2 Rue des Archives, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie +33536252380 http://www.archives.toulouse.fr [{« type »: « email », « value »: « archives@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.36.25.23.80 »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=jhVtnX0MgUOa41QE59ezQSQA2mInFh5Lo-pa5qINmetURVlLOURJTjVHMVRCUjdYMDQxMElNS1lRNCQlQCN0PWcu »}] [{« link »: « mailto:archives@mairie-toulouse.fr »}] Les Archives municipales de Toulouse sont installées depuis 1996 dans l’ancien réservoir d’eau de Périole, dans le quartier du faubourg Bonnefoy.
Les Archives possèdent actuellement environ 17 000 mètres linéaires de documents, du XIIIe siècle à nos jours, provenant en majorité des services municipaux, complétés par les dons, dépôts ou achats d’archives privées (entreprises, associations ou particuliers). Transports : Métro : ligne A – arrêt Roseraie. Bus : Linéo 9, ligne 39 – arrêt Sainte-Hélène, ligne 36, arrêt Le Brix. Accès mobilité réduite : 7 avenue de Bellevue.
Lettre d’amour et billets doux, lettres anonymes, ordurières ou de dénonciation
© Clara Javierre – Mairie de Toulouse, Archives municipales
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Trajectoire vers l’Emploi, Médiathèque des Izards, Toulouse 10 septembre 2026
- Réplique(s) et variations institut supérieur des arts et du design de Toulouse Toulouse 10 septembre 2026
- ILYUN BÛRKEV (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse 10 septembre 2026
- TENTATIVE DE RÉUNIFICATION CORÉENNE PAR L’AMOUR, LA CARESSE… ET L’ARGENT ! Place Toulouse 10 septembre 2026
- ECHO JAZZ LE TAQUIN Toulouse 10 septembre 2026