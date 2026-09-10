À la lettre, la correspondance privée sous l’Ancien régime, Archives municipales, Toulouse

Informations pratiques

À la lettre, la correspondance privée sous l’Ancien régime 19 et 20 septembre Archives municipales Haute-Garonne

Gratuit sur réservation. Limité à 12 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Lettre d’amour et billets doux, lettres anonymes, ordurières ou de dénonciation

Un atelier pour découvrir et lire certaines de ces lettres, pour s’interroger tant sur leur sens que sur leur matérialité, pour questionner la pratique de l’écriture de soi sous l’Ancien Régime – et de sa réception par l’autre ou les autres.

Samedi et dimanche après-midi à 14h (durée : 1h30) / 12 personnes max.

Sur réservation au 05.36.25.23.80 ou archives@mairie-toulouse.fr

En accès libre dans la limite des places disponibles.

Archives municipales 2 Rue des Archives, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie +33536252380 http://www.archives.toulouse.fr [{« type »: « email », « value »: « archives@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.36.25.23.80 »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=jhVtnX0MgUOa41QE59ezQSQA2mInFh5Lo-pa5qINmetURVlLOURJTjVHMVRCUjdYMDQxMElNS1lRNCQlQCN0PWcu »}] [{« link »: « mailto:archives@mairie-toulouse.fr »}] Les Archives municipales de Toulouse sont installées depuis 1996 dans l’ancien réservoir d’eau de Périole, dans le quartier du faubourg Bonnefoy.

Les Archives possèdent actuellement environ 17 000 mètres linéaires de documents, du XIIIe siècle à nos jours, provenant en majorité des services municipaux, complétés par les dons, dépôts ou achats d’archives privées (entreprises, associations ou particuliers). Transports : Métro : ligne A – arrêt Roseraie. Bus : Linéo 9, ligne 39 – arrêt Sainte-Hélène, ligne 36, arrêt Le Brix. Accès mobilité réduite : 7 avenue de Bellevue.

Lettre d’amour et billets doux, lettres anonymes, ordurières ou de dénonciation

© Clara Javierre – Mairie de Toulouse, Archives municipales