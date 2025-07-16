A la ligne Abbeville

A la ligne

rue du moulin Quignon Abbeville Somme

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 20:30:00

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Cnie l’échappée

À la ligne est le premier roman de Joseph Ponthus, l’histoire d’un ouvrier intérimaire qui embauche dans les conserveries de poissons et les abattoirs bretons. Jour après jour, il inventorie avec une infinie précision les gestes du travail à la ligne, le bruit, la fatigue, les rêves confisqués dans la répétition de rituels épuisants, la souffrance du corps. Ce qui le sauve, c’est qu’il a eu une autre vie. Il connaît les auteurs latins, il a vibré avec Dumas, il sait les poèmes d’Apollinaire et les chansons de Trenet. C’est sa victoire provisoire contre tout ce qui fait mal, tout ce qui aliène. Par la magie d’une écriture tour à tour coléreuse, drôle, fraternelle, la vie ouvrière devient une odyssée où Ulysse combat des carcasses de boeufs et des tonnes de bulots comme autant de cyclopes.

Spectacle en tournée décentralisée de la Comédie de Picardie

Cnie l’échappée

À la ligne est le premier roman de Joseph Ponthus, l’histoire d’un ouvrier intérimaire qui embauche dans les conserveries de poissons et les abattoirs bretons. Jour après jour, il inventorie avec une infinie précision les gestes du travail à la ligne, le bruit, la fatigue, les rêves confisqués dans la répétition de rituels épuisants, la souffrance du corps. Ce qui le sauve, c’est qu’il a eu une autre vie. Il connaît les auteurs latins, il a vibré avec Dumas, il sait les poèmes d’Apollinaire et les chansons de Trenet. C’est sa victoire provisoire contre tout ce qui fait mal, tout ce qui aliène. Par la magie d’une écriture tour à tour coléreuse, drôle, fraternelle, la vie ouvrière devient une odyssée où Ulysse combat des carcasses de boeufs et des tonnes de bulots comme autant de cyclopes.

Spectacle en tournée décentralisée de la Comédie de Picardie .

rue du moulin Quignon Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 2 22 20 26 80

English :

Cnie l’échappée

À la ligne is Joseph Ponthus?s first novel, the story of a temporary worker who hires out in Brittany?s fish canneries and slaughterhouses. Day after day, he inventories with infinite precision the gestures of line work, the noise, the fatigue, the dreams confiscated in the repetition of exhausting rituals, the suffering of the body. What saves him is that he has had another life. He knows the Latin authors, he was thrilled by Dumas, he knows the poems of Apollinaire and the songs of Trenet. This is his provisional victory over everything that hurts, everything that alienates. Through the magic of a writing style that is by turns angry, funny and fraternal, working-class life becomes an odyssey in which Ulysses battles ox carcasses and tons of whelks like so many Cyclops.

Comédie de Picardie decentralized touring show

German :

Cnie l’échappée

À la ligne ist der erste Roman von Joseph Ponthus und erzählt die Geschichte eines Leiharbeiters, der in bretonischen Fischkonservenfabriken und Schlachthöfen anheuert. Tag für Tag inventarisiert er mit unendlicher Genauigkeit die Gesten der Arbeit an der Angel, den Lärm, die Müdigkeit, die Träume, die durch die Wiederholung erschöpfender Rituale beschlagnahmt werden, das Leiden des Körpers. Was ihn rettet, ist, dass er ein anderes Leben hatte. Er kennt die lateinischen Autoren, er hat mit Dumas mitgefiebert, er kennt die Gedichte von Apollinaire und die Lieder von Trenet. Das ist sein vorläufiger Sieg über alles, was weh tut, alles, was entfremdet. Durch die Magie eines abwechselnd zornigen, lustigen und brüderlichen Schreibstils wird das Leben der Arbeiter zu einer Odyssee, auf der Odysseus gegen Ochsenkadaver und Tonnen von Wellhornschnecken wie gegen Zyklopen kämpft.

Aufführung auf einer dezentralisierten Tournee der Comédie de Picardie

Italiano :

Cnie l’échappée

À la ligne è il primo romanzo di Joseph Ponthus, la storia di un operaio temporaneo che lavora nelle conserve di pesce e nei mattatoi della Bretagna. Giorno dopo giorno, inventa con infinita precisione i gesti del lavoro alla catena, il rumore, la fatica, i sogni confiscati nella ripetizione di rituali estenuanti, la sofferenza del corpo. Ciò che lo salva è che ha avuto un’altra vita. Conosce gli autori latini, è stato entusiasmato da Dumas, conosce le poesie di Apollinaire e le canzoni di Trenet. Questa è la sua temporanea vittoria su tutto ciò che fa male, su tutto ciò che allontana. Attraverso la magia di una scrittura a tratti rabbiosa, divertente e fraterna, la vita operaia diventa un’odissea in cui Ulisse combatte carcasse di buoi e tonnellate di buccini come tanti Ciclopi.

Spettacolo in tournée con la Comédie de Picardie

Espanol :

Cnie l’échappée

À la ligne es la primera novela de Joseph Ponthus, la historia de un trabajador temporal que se contrata en las conserveras de pescado y los mataderos de Bretaña. Día tras día, inventa con infinita precisión los gestos del trabajo en la línea, el ruido, la fatiga, los sueños confiscados en la repetición de rituales agotadores, el sufrimiento del cuerpo. Lo que le salva es que ha tenido otra vida. Conoce a los autores latinos, se emocionó con Dumas, conoce los poemas de Apollinaire y las canciones de Trenet. Esta es su victoria temporal sobre todo lo que duele, todo lo que aliena. A través de la magia de una escritura por momentos airada, divertida y fraternal, la vida obrera se convierte en una odisea en la que Ulises lucha contra cadáveres de bueyes y toneladas de buccinos como tantos cíclopes.

Espectáculo en gira descentralizada de la Comédie de Picardie

L’événement A la ligne Abbeville a été mis à jour le 2025-07-16 par OT DE LA BAIE DE SOMME