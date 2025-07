À la ligne Adaptation rock du roman de J. Ponthus Beauvais

À la ligne Adaptation rock du roman de J. Ponthus Beauvais samedi 22 novembre 2025.

Tarif : 6 – 6 – 12

20:00:00

2025-11-22

Par Michel Cloup, Pascal Bouaziz, Julien Rufié.

Au départ, La Station Service propose à Michel Cloup une carte blanche pour mettre en musique un livre et choisir ses collaborateurs.

Premier choc le livre de Joseph Ponthus À la ligne conseillé par un ami et aussitôt lu et adoré. Plutôt que de partir sur un projet de lecture classique Michel choisit l’option de collaborer avec un musicien et chanteur. In fine, ce sera Pascal Bouaziz (Bruit Noir, Mendelson) d’être la seconde voix qui portera ce texte et à son ami Julien Rufié pour assurer la partie rythmique. Les deux réagissent instantanément de manière positive. C’est parti.

À la ligne est l’unique roman de Joseph Ponthus, trop tôt disparu en 2021. C’est l’histoire d’un ouvrier intérimaire qui embauche dans les conserveries de poissons et les abattoirs après un déménagement en Bretagne. Jour après jour, il inventorie avec une infinie précision les gestes du travail à la ligne, le bruit, la fatigue, les rêves. Par la magie d’une écriture tour à tour distanciée, coléreuse, drôle, fraternelle, la vie ouvrière devient une odyssée où Ulysse combat des carcasses de bœufs et des tonnes de bulots comme autant de cyclopes.

Publié aux éditions de La Table Ronde, A la ligne a obtenu entre autres le Grand Prix RTL/Lire, le Prix Régine Deforges, le Prix Jean Amila-Meckert, le Prix du Premier roman des lecteurs de la Ville de Paris.

L’adaptation scénique de ce livre, écrit sans ponctuation, telle une longue litanie, sera précisément une recherche orale de cette humanité à travers la mélodie, au delà d’un rythme, souvent mécanique, imposé par le travail à la chaine et la tentative de s’en échapper.

À mi-chemin entre lecture et chanson, la musique orchestrant ce combat humain contre homme-machine est naturellement Rock (au sens le plus large) ainsi qu’électronique.

Ouverture des portes à 20h et début du concert à 20h30. 6 .

Rue de Gesvres Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 30 80 asca@asca-asso.com

