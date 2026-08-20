À la ligne par le Collectif Gambit, Espace d’arts visuels, Val-d’Arc

Informations pratiques

À la ligne par le Collectif Gambit Vendredi 2 octobre, 18h30 Espace d’arts visuels Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Ce spectacle est un duo entre un danseur et un guitariste flamenco, inspiré du livre À la ligne de Joseph Ponthus.

Un homme rentre chez lui après une longue journée de travail. Mais au lieu de dormir, son corps se remet en mouvement, comme si les gestes de la journée voulaient continuer à vivre. Commence alors un songe porté par les sons envoûtants d’une guitare flamenca. Sur scène, un danseur et un musicien se rencontrent, jouent ensemble, s’écoutent et s’inventent un monde à deux. Autour d’eux, neuf cubes blancs se transforment au fil de leur rêve : une usine, une table, une cachette, un terrain de jeu…ENTRE LES LIGNES nous invite à une poésie en mouvement et en musique racontant la fatigue du corps et la force de l’imaginaire pour continuer d’avancer.

Espace d’arts visuels 8 allée du Château 73220 Val d’Arc Val-d’Arc 73220 Aiguebelle Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://www.portedemaurienne-tourisme.com/ [{« type »: « email », « value »: « culture@portedemaurienne.eu »}] L’Espace d’arts visuels du Cairn fait partie du service culture et bibliothèques. C’est un lieu d’exposition, de rencontres et de découvertes artistiques, un lieu qui vous invite et vous accompagne dans l’envers du décor, à partir à la rencontre des artistes, de leurs univers et de leurs démarches de travail.

Biblis en folie 2026

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