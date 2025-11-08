À la limite de la crédibilité Espace Coeur en Scène Rouans

À la limite de la crédibilité

Espace Coeur en Scène Allée de la Cure Rouans Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08 21:50:00

Date(s) :

2025-11-08

Quelle vérité se cache derrière nos mensonges ? Du plus inoffensif au plus manipulateur, le mensonge est un pharmakon à la fois poison et remède, stratagème et réflexe. Il navigue entre ludique, perversion, jubilation et honte.

Rendez-vous à l’espace Cœur en Scène de Rouans pour la nouvelle sai

A propos de la pièce

À la limite de la crédibilité est une anatomie du mensonge, un récit kaléidoscopique inspiré d’une série de témoignages. Trois comédiennes incarnent ces histoires, fragmentées et intimes, face à un public témoin d’une véritable cérémonie du dévoilement. Pourquoi ment-on ? Par peur ? Par désir d’être aimé ? Quelle est cette terreur d’être simplement soi, qui nous pousse à nous inventer, à mythifier nos vies ? À travers cette fresque sensible, le spectacle explore la frontière floue entre fantasmes et réalité.

Une expérience théâtrale forte, où chacun est invité à regarder, peut-être, ce qu’il cache en lui.

Pratique

dès 9 ans

réservation sur place ou en ligne via le lien ici (dans la limite des places disponibles)

avec le MIXT, terrain d’arts en Loire-Atlantique

compagnie Janitor

mise en scène, écriture, jeu Marguerite Courcier, Camille Jouannest, Laurine Villalonga

dramaturgie et costumes Lucy Millett

collaboration artistique Anthony Gambin

création sonore Luc Jacquin Regard

chorégraphique Éli Lécuru

production, administration Sarah Mercadante

En coproduction avec Mixt, terrain d’arts en Loire-Atlantique et le fonds PARLA pour la création et la diffusion et le GIP La Déferlante (festival de spectacles d’arts de rue des Pays de la Loire, avec 13 villes associées)

Avec le soutien de la DRAC Pays de la Loire dans le cadre du dispositif de recherche et d’écriture et du dispositif culture-santé, l’Agence Régionale de Santé (ARS) des Pays de la Loire, le Département Loire Atlantique pour l’aide à la création et dans le cadre du programme culture-social et du dispositif Grandir avec la culture, la ville de Nantes pour l’aide à la création et dans le cadre du projet culture et expérimentations inclusives et solidaires.

Résidences à Barbâtre et Brétignolles avec le soutien de La Déferlante et de la Direction Régional des Affaires Culturelles des Pays de La Loire dans le cadre de l’appel à projet de création en espace public, Théâtre Cœur en Scène à Rouans, Les Fabriques de Chantenay & Dervallières Laboratoires artistiques de la ville de Nantes, Ateliers Magellan & Territoires Interstices à Nantes, L’Étoile Bleue Fabrique culturelle & artistique à Saint Junien (Nouvelle Aquitaine) et les villes de Notre-Dame-de-Monts et Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

English :

What truth lies behind our lies? From the most harmless to the most manipulative, lying is a pharmakon: both poison and remedy, stratagem and reflex. It navigates between playfulness, perversion, jubilation and shame.

See you at C?ur en Scène in Rouans for the new sai

German :

Welche Wahrheit verbirgt sich hinter unseren Lügen? Von der harmlosesten bis zur manipulativsten Lüge ist die Lüge ein Pharmakon: Gift und Heilmittel, Strategema und Reflex zugleich. Sie bewegt sich zwischen Spiel, Perversion, Schadenfreude und Scham.

Wir sehen uns im Espace C?ur en Scène in Rouans für die neue Saison

Italiano :

Quale verità si nasconde dietro le nostre bugie? Dalla più innocua alla più manipolatoria, la menzogna è un pharmakon: insieme veleno e rimedio, stratagemma e riflesso. Si muove tra gioco, perversione, esultanza e vergogna.

Ci vediamo all’Espace C?ur en Scène di Rouans per la nuova stagione

Espanol :

¿Qué verdad hay detrás de nuestras mentiras? De la más inofensiva a la más manipuladora, la mentira es un pharmakon: a la vez veneno y remedio, estratagema y reflejo. Se mueve entre el juego, la perversión, el júbilo y la vergüenza.

Nos vemos en el Espace Cœur en Scène de Rouans para la nueva temporada

