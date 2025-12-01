A la lueur des lanternes Route du Lac Lamoura

A la lueur des lanternes

Route du Lac Lac de Lamoura Lamoura Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-29 18:00:00

fin : 2025-12-29 20:00:00

Date(s) :

2025-12-29

Prévoir lampe de poche ou frontale.

Tour du lac 1,6 km.

Une petite balade nocturne à la lueur des lanternes fabriquées le matin et de lumières le long du chemin. Annulé en cas de météo défavorable. .

Route du Lac Lac de Lamoura Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté

English : A la lueur des lanternes

L’événement A la lueur des lanternes Lamoura a été mis à jour le 2025-12-02 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses